Украинцы являются отдельной политической нацией, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

По словам политика, его народ не испытывает трудностей в определении собственной идентичности.

«Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», — сказал бывший украинский лидер.

Он заявил, что украинцы имеют уникальный исторический опыт, язык, политическую культуру и «чувство причастности к европейской цивилизации».

12 июля была опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней глава государства в числе прочего отметил, что на Украине сегодня идет речь о принудительной смене национальной идентичности.

Президент напомнил o проводившейся советскими властями в 1920–1930-e годы политикe украинизации, o присоединении к Украине западных земель и Закарпатья.

8 июля председатель Верховной рады Дмитрий Разумков подписал закон о коренных народах Украины. Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко назвал это решение моральной пощечиной для русских и других народов страны, которые считают ее своей родиной.

Соответствующий законопроект Зеленский внес в Верховную раду 18 мая. Он определяет права коренных народов на территории страны. Согласно ему, коренной народ Украины представляет собой автохтонную этническую общность, сформировавшуюся на территории страны и являющуюся носителем самобытного языка и культуры.