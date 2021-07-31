Проект «Третьяковка в движении» запустили во Владивостоке

Во Владивостоке в течение месяца, до 27 сентября, на верхней площадке амфитеатра Спортивной гавани будет проходить проект «Третьяковка в движении». Мультимедийная экспозиция расскажет посетителям о коллекционере Павле Третьякове и собрании музея.

По замыслу организаторов, «Третьяковка в движении» станет еще одним шагом на пути к появлению масштабного культурного центра на сопке Орлиное гнездо, передает Vostokmedia.

Третьяковская галерея подготовила к выставке образовательную программу, в которую вошли лекции и кинопоказы. Для детской и семейной аудитории запланированы два блока творческих мастерских.