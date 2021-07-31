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Деталь памятника чернобыльцам в Сыктывкаре отправили на доработку

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Памятник чернобыльцам в Сыктывкаре остался без барельефа. Отсутствие ядра, олицетворяющего разрушающую силу взрыва, местные жители заметили вечером 30 июля.

Как сообщили ИА «Комиинформ» в городской администрации, художественный элемент памятника отправили на доработку мемориала.

«Сейчас барельеф забрал скульптор для доработки мелких деталей, его покрытия специальными защитными составами. Ориентировочно до 10 августа барельеф будет возвращен на место. На время работ основной камень укрыли», — заключили в мэрии.

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