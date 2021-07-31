Путин поздравил завоевавших золото на Олимпиаде российских саблисток

Президент России Владимир Путин поздравил российских саблисток, завоевавших золото на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма с поздравлениями опубликована 31 июля на сайте Кремля.

«Уважаемые Софья Александровна, Ольга Алексеевна, София Станиславовна, Светлана Владимировна! От души поздравляю вас, весь тренерский состав с красивой и убедительной победой в командных соревнованиях по фехтованию на саблях Игр XXXII Олимпиады в Токио», — говорится в послании.

Глава государства отметил достойное выступление спортсменок, в ходе которого они продемонстрировали «отличную подготовку, твердый настрой на успех, мастерство и сосредоточенность на результате».

«Заслуженно завоевали впечатляющее количество наград высшей пробы. Своими яркими, зрелищными, отточенными выступлениями вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы фехтования», — подчеркнул российский лидер.

Также Путин пожелал саблисткам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений.

Ранее в этот же день российские спортсменки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева одержали победу над командой Франции в финале олимпийского командного турнира по сабле. Встреча завершилась со счетом 45:41.

В настоящий момент сборная ОКР, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей, занимает четвертое место в медальном зачете.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.