Посещение лесов снова разрешили в Тюменской области

В Тюменской области с 31 июля прекращено действие запрета на посещение лесов. При этом особый противопожарный режим, не предусматривающий разжигание костров, остается в силе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор, передает ИА «Ура.ру».

«Благодаря решительным действиям лесных пожарных Тюменской авиабазы, их коллег из других регионов России, парашютистов-десантников «Авиалесоохраны», подразделений МЧС, Минобороны и добровольных пожарных мы справились с чрезвычайной ситуацией», — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Президент России Владимир Путин попросил свою администрацию и правительство подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами в стране. Об этом глава государства сообщил 21 июля. Российский лидер напомнил о необходимости оказать финансовую помощь людям, страдающим от пожаров в регионах.