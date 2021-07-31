В Сызрани арестовали подозреваемого в получении взятки прокурора

Самарский районный суд назначил прокурору Сызрани Вадиму Федорину, подозреваемому в получении взятки, меру пресечения в виде заключения под арест.

Федорин был задержан 30 июля в служебном кабинете. Сотрудники регионального управления ФСБ взяли прокурора с поличным в момент передачи ему вознаграждения в размере 3 млн рублей.

По предварительной информации, взятка предназначалась за «помощь» при расследовании уголовного дела.

Вадим Федорин был назначен прокурором Сызрани в августе 2020 года. Ранее он возглавлял прокуратуру Шигонского района Самарской области и прокуратуру Комсомольского района Тольятти, также он занимал пост начальника отдела по противодействию коррупции Самарской областной прокуратуры.