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В Сызрани арестовали подозреваемого в получении взятки прокурора

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Самарский районный суд назначил прокурору Сызрани Вадиму Федорину, подозреваемому в получении взятки, меру пресечения в виде заключения под арест.

Федорин был задержан 30 июля в служебном кабинете. Сотрудники регионального управления ФСБ взяли прокурора с поличным в момент передачи ему вознаграждения в размере 3 млн рублей.

По предварительной информации, взятка предназначалась за «помощь» при расследовании уголовного дела.

Вадим Федорин был назначен прокурором Сызрани в августе 2020 года. Ранее он возглавлял прокуратуру Шигонского района Самарской области и прокуратуру Комсомольского района Тольятти, также он занимал пост начальника отдела по противодействию коррупции Самарской областной прокуратуры.

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