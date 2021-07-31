Глава ОКР Поздняков получил желтую карточку на Олимпийских играх

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков получил желтую карточку от судьи во время финала турнира по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Поздняков сидел на трибунах во время выступления российских спортсменок и эмоционально отреагировал на решение арбитра. После этого судья остановил соревнования и показал желтую карточку ему и еще одному члену сборной ОКР.

Несмотря на инцидент, российские саблистки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева одержали победу над командой Франции в финале олимпийского командного турнира по сабле.

Встреча завершилась со счетом 45:41. Спортсменки принесли сборной Олимпийского комитета России 11-е золото на Олимпиаде.

В настоящий момент сборная ОКР, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей, занимает четвертое место в медальном зачете.

29 июля рапиристки ОКР выиграли золото в командном турнире. Спортсменки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова одержали победу со счетом 45:34.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.