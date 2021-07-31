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В Магнитогорске нашли пропавшего экс-вратаря «Металлурга»

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Бывший вратарь профессионального российского хоккейного клуба «Металлург» Александр Печурский найден дома в Магнитогорске. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что его здоровью ничего не угрожает.

Тренер по хоккею Роман Гречанников заявил, что Печурский скрывается дома и не отвечает на звонки, потому что «всем должен денег».

«Мне ребята уже сказали, что никуда идти не надо, его уже нашли. <...> Потому что он денег должен всем, вот и не отвечает на звонки, всё просто. Мне неинтересен, честно, этот человек. Друзей нет, никого нет, всех кинул, поэтому неудивительно, что прячется», — рассказал он РЕН ТВ.

О пропаже бывшего вратаря «Металлурга» в городе Магнитогорске стало известно ранее в этот день. В этот же день сообщалось, что причиной пропажи бывшего вратаря профессионального российского хоккейного клуба «Металлург» Александра Печурского могут являться финансовые проблемы.

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