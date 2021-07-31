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Первые партии «Спутника V» произвели в Узбекистане

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Первые партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» произведены в Узбекистане на мощностях предприятия Jurabek Laboratories. Об этом в субботу, 31 июля, сообщается на сайте «Спутника V».

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«РФПИ организовал процесс технологического трансфера для выпуска вакцины в Республике Узбекистан. Валидационные партии «Спутника V» направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества. Положительные результаты контроля позволят приступить к выпуску коммерческих партий»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. Данные регуляторов Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики, Сан-Марино, ОАЭ и других государств, демонстрируют, что «Спутник V» — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавирусной инфекции.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что первую партию «Спутника V» произвели во Вьетнаме.

15 июля Нигерия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V», став 68-й страной, где одобрено применение препарата. Население стран, одобривших использование препарата, составляет более 3,7 млрд человек, подчеркнули в РФПИ.

В тот же день в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что российская однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» была зарегистрирована в Казахстане. Вакцина «Спутник V» также уже успешно применяется в Казахстане для профилактики новой коронавирусной инфекции.

«Спутник V» — первая в России и в мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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