Прямой эфир
Общество
В Магнитогорске нашли пропавшего экс-вратаря «Металлурга»
Спорт
Двух дзюдоистов из Грузии отстранили от ОИ за нарушение ограничений из-за COVID
Происшествия
Два человека пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком под Калугой
Мир
Первые партии «Спутника V» произвели в Узбекистане
Спорт
Российские саблистки выиграли золото в командном турнире на Олимпиаде-2020 в Токио
Общество
Жителя Торжка задержали по подозрению в печати справок о ПЦР-тестах
Мир
МЧС России направит самолеты в Турцию для борьбы с лесными пожарами
Мир
Эрдоган объявил Анталью зоной бедствия

Захарова раскритиковала мнение главы МИД Франции о неонацизме на Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления министра иностранных дел Франции Жан-Ива ле Дриана о том, что популярность неонацизма на Украине не превышает среднюю по Европе, вызывают вопросы к странам Запада и международным организациям. На это указала 31 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Не забытое старое: почему Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины
Чем может обернуться для Киева обращение Москвы в Страсбургский суд

Таким образом она прокомментировала ответ главы французского внешнеполитического ведомства на запрос французского сенатора Натали Гуле, который она направила после посещения Киева. Захарова напомнила, что французские сенаторы были шокированы, после того как увидели, «как под присмотром сторонников ультраправой идеологии украинских детей учат собирать автомат и призывают ехать убивать в Донбасс.

«Теперь шокирована уже я, потому что про батальон «Азов» давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже, — нет. <...> И тут уже возникают вопросы не к Киеву, а к той части Европы, для которой неонацизм, выходит, не является угрозой. И вопросы эти должны задавать не в России, а в международных организациях, которые занимаются подобными проблемами, например ОБСЕ», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Также она отреагировала на другую часть ответа ле Дриана о том, что демократический приход к власти президента Владимира Зеленского доказывает отсутствие неонацизма на Украине.

«Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 1930-х годах XX века один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем. Тот самый, который потом завоевал пол-Франции, — об этом-то в Париже должны помнить. Трудно спорить, что при нем не было неонацизма — при нем был обыкновенный нацизм», — отметила Захарова.

В связи с этим официальный представитель МИД РФ призвала западные страны обратить внимание на ситуацию с распространением нацистской идеологии на Украине.

«С такими познаниями собственной истории полагаться на анализ не стоит, лучше начать верить собственным глазам и законодателям: при попустительстве Запада Украина превратилась в теплицу, где пышным цветом расцвели старые нацистские идеи», — добавила она.

Ранее, 12 июля, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» указал, что отдельные политические деятели Украины стремятся оправдать нацизм и решить конфликт в Донбассе военным путем.

11 июля депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обвинил президента страны Владимира Зеленского в поддержке националистических настроений в стране. Такую позицию парламентарий высказал после того, как секретарь СНБО Алексей Данилов назвал украинского лидера «первым президентом национал-патриотом».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 июля заявил, что на Украине есть сторонники нацизма и бандеровцы. По словам представителя Кремля, они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь страны.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021