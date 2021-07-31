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В Калужской области поезд столкнулся с грузовиком

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Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Калужской области, водитель грузовика погиб. Об этом в субботу, 31 июля, написали на странице правительства региона «ВКонтакте».

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«Идет эвакуация пассажиров. Пострадавших среди пассажиров нет. В настоящий момент их доставляют на вокзалы. Всем желающим помогут добраться до пункта назначения», — говорится в сообщении.

Других подробностей не сообщается.

Позже в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) уточнили, что речь идет о поезде Ейск — Москва.

Ранее, 17 июля, два грузовых поезда столкнулись на 51-м км от станции Верхний Улак в Амурской области. По факту аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». В результате столкновения с рельсов сошло более 90 вагонов.

В результате столкновения погибли три человека.

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