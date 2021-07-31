Появилось новое видео расстрела полицейских в метро в 2019 году

Появилось видео расстрела полицейских в метро в 2019 году от первого лица в субботу, 31 июля. Оно опубликовано в в telegram-канале «Поток медиа».

На кадрах видно, как полицейский достает пистолет и целится в своего коллегу, приказывая лечь на пол. Затем он открывает стрельбу.

Происшествие случилось вечером 18 сентября 2019 года в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» при попытке задержания старшего прапорщика Алексея Смирнова, подозреваемого в получение денежных средств от гражданина без документов. Правоохранитель оказал сопротивление и открыл стрельбу из табельного оружия по своим коллегам. В результате один из полицейских погиб на месте, второй был доставлен в больницу. Уточняется, что размер взятки составил 1 тыс. рублей.

Смирнова задержали по горячим следам, было возбуждено уголовное дело.

19 сентября того же года были опубликованы фотографии с места происшествия. На снимках видно, что на полу комнаты остались следы крови, а на стенах — повреждения от пуль.

5 апреля 2021 года суд приговорил Смирнова к 19 годам лишения свободы. Гособвинение при этом запрашивало для обвиняемого 22 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, Смирнова обязали выплатить компенсацию в 700 тыс. рублей.