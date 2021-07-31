Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами в Турции

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами в Турции

2021-07-31 13:35:53

2021-07-31 13:35:53

2021-07-31 13:35:53

2021-07-31 13:35:53

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