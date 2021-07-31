МИД РФ направил Киеву ноту из-за планов уничтожить элемент воинского мемориала

Россия направила ноту в МИД Украины с требованием выполнения страной международных обязательств и законодательства по защите воинских мемориалов в связи с планами Киева уничтожить элемент воинского мемориала во Львове. Об этом в субботу, 31 июля, рассказали в пресс-службе МИД РФ.

«В связи с планами львовских властей по уничтожению копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле» 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что обязательства Украины закреплены в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, участником которого страна является.

«Решительно осуждаем взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом»,— заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

23 июля во Львове завершили демонтаж монумента Боевой славы, установленного в память о воинах СССР, погибших в ожесточенных боях с фашистскими захватчиками на Западной Украине. Свои жизни отдали 65 тыс. воинов Красной армии из всех республик Советского Союза. 3,5 тыс. из них были похоронены рядом с мемориалом. Директор департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов назвал это циничным актом государственного вандализма.

Работы по сносу мемориала начались в 2018 году. В итоге демонтирована не только статуя солдата, но и памятник львовской Родины-матери, который перемещен в музей «Территория террора».

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых напоминают об СССР, а также снос памятников.