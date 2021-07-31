Эксперты предупредили о потенциальном штамме COVID-19 со смертностью 35%

Ученые из Великобритании спрогнозировали вероятное возникновение нового штамма COVID-19 со смертностью 35%. Об этом свидетельствует текст доклада правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

«Мы описываем гипотетические сценарии, с помощью которых SARS-CoV-2 может далее развиваться и приобретать посредством мутации вызывающие озабоченность фенотипы, которые мы оцениваем в зависимости от возможности», — говорится в докладе.

По словам экспертов, возможен такой вариант развития событий, при котором возникнет новый штамм коронавируса с более тяжелым течением болезни и более высоким процентом смертности.

«Это может происходить из-за изменения внутренних генов SARS-CoV-2, таких как белки полимеразы или дополнительные белки. Эти гены определяют исход инфекции, влияя на способ восприятия вируса клеткой», — объяснили ученые.

По словам экспертов, для того чтобы снизить вероятность наступления такого сценария, необходимо минимизировать ввоз новых штаммов из-за рубежа, продолжить разработки лекарств против коронавируса, отслеживать изменения в вирусе, а также ввести дополнительные дозы вакцин.

Ранее, 28 июля, вирусологи вынесли предупреждение о риске формирования нового штамма коронавирусной инфекции на курортах. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, на территории курортных стран, в числе которых Греция, Кипр, Испания и Турция, наблюдается рост заболеваемости.

29 июля профессор Института иммунологии Ля-Хойи Шейн Кротти заявил, что появление нового штамма коронавируса, противостоять которому не сможет ни одна из существующих вакцин, маловероятно.

2 июля официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич сообщал, в настоящее время всё больше доказательств указывает на то, что в ряде государств происходит вытеснение других штаммов COVID-19 версией «Лямбда». В тот же день стало известно, что мутация коронавируса «Лямбда» включена специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в группу представляющих интерес.

При этом ученые из Чили предположили, что штамм «Лямбда» может быть более устойчив к вакцинам, чем другие вариации коронавируса. Также ученые отметили, что данный штамм характеризуется повышенной заразностью и способностью скрывать себя от иммунной системы организма.