Пьяный мужчина в Волгограде разбил 11 автомобилей

Пьяный мужчина разбил 11 автомобилей в одном из дворов Центрального района Волгограда. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Волгоградской области.

«В ходе выезда следственно-оперативной группы было установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения 30-летний волгоградец во дворе дома по ул. Днестровская, 12 фрагментом бетонного блока повредил 11 припаркованных автомашин: разбил лобовые стекла, повредил лакокрасочное покрытие, образовал вмятины»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина был доставлен в отдел полиции.

В настоящее время проводится доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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