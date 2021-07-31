Резервуар для питьевой воды строят в селе Началово Астраханской области

В селе Началово Приволжского района Астраханской области вода в водопроводе техническая, поступает прямо с реки, с песком и ракушками. Для питья и бытовых нужд она непригодна, но местные жители вынуждены ею пользоваться.

В настоящее время строители берут село Началово в кольцо водовода. Для бесперебойной подачи воды возводится специальный резервуар. После завершения строительных работ доступ к чистой питьевой воде получат около 9 тыс. человек, информирует «Астрахань 24».

Правительство Ульяновской области планирует начать реконструкцию очистных сооружений на правом и левом берегах реки Волги — в Ульяновске, Барыше и Димитровграде. Для этого регион должен попасть в программу «Чистая вода» и получить федеральное финансирование.