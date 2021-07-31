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В Санкт-Петербурге неизвестный обстрелял теплоход
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В Санкт-Петербурге неизвестный обстрелял теплоход

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На набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге обстреляли из пневматического оружия проплывающий теплоход «Фонтанка 1». Об этом в субботу, 31 июля, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, неизвестный обстрелял судно, в результате чего было пробито окно. Капитан корабля «Фонтанки 1» обратился в правоохранительные органы. На данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента.

В августе 2020 года в полицию поступило сообщение, что неизвестный обстрелял теплоход «Аврора-1» на Москве-реке. В результате было обнаружено разбитое стекло иллюминатора каюты механика.

26 июня пассажирский теплоход «Метеор-171» с семью пассажирами на борту столкнулся с гидроциклом в акватории Финского залива в Петербурге. После столкновения теплоход продолжил движение.

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