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Давление в отсеке модуля «Звезда» на МКС поднимут в течение суток

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Давление в отсеке служебного модуля «Звезда», где были обнаружены трещины, будет поднято до 200 мм рт. ст. в течение суток. Об этом в субботу, 31 июля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

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Отмечается, что минувшей ночью экипаж, в соответствии с ранее полученными указаниями специалистов Главной оперативной группы управления в Центре управления полетами, доложил на Землю о том, что давление в камере составляет 154 мм. рт. ст.

«В течение суток давление будет поднято до 200 мм рт. ст.»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в Роскосмосе сообщили, что переходная камера служебного модуля «Звезда» отделена от основного объёма Международной космической станции (МКС). Давление в камере остается на уровне 150–200 мм ртутного столба.

Подчеркивается, что работа является плановой и не имеет отношения к многоцелевому лабораторному модулю (МЛМ) «Наука», давление в котором находится в норме.

Ранее, 30 июля, модуль «Наука», предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов, пристыковался к МКС.

Позже российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях модуля «Наука». Позднее космонавты сообщили, что их удалось отключить.

В «Роскосмосе» пояснили, что работа двигателей была связана с процессом перевода модуля из полетного режима в режим «состыкован с МКС».

Сообщалось также, что для устранения потери ориентации МКС, вызванной изменением высоты на 45 градусов из-за самопроизвольно включившихся двигателей модуля «Наука», пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».

21 июля модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».

Модуль «Наука» начали строить в Центре Хруничева в 1995 году в качестве наземного дублера первого модуля МКС «Заря», тогда как модуль «Пирс» был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции.

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