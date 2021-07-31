Зыкова и Каримова завоевали серебро и бронзу на ОИ в стрельбе из винтовки

Россиянка Юлия Зыкова в субботу, 31 июля, завоевала серебро, а Юлия Каримова стала третьей на Олимпиаде в Токио в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м, принеся сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 35-ю и 36-ю награды.

Зыкова набрала 461,9 балла, Каримова — 450,3 балла. Золотую медаль с олимпийским рекордом получила Нина Кристен из Швейцарии (463,9 балла).

В настоящий момент сборная ОКР, завоевавшая 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей, занимает четвертое место в медальном зачете.

Накануне Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль, победив в стрельбе из пистолета с 25 м. 24-летняя спортменка в финальной перестрелке обошла кореянку Ким Миджон. Третье место заняла китаянка Сяо Цзяруисюань

Ранее, 27 июля, Юлия Каримова и Сергей Каменский выиграли бронзовые медали Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Спортсмены обошли команду из Кореи со счетом 17:9 и заняли третье место турнира, пишет «Спорт Экспресс». В финале состязания они уступили китайским коллегам — Пан Вэю и Цзянь Рансиню. Третье место заняла Украина.

25 июля Виталина Бацарашкина принесла первое золото: она стала лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.