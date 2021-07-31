Человек пострадал при пожаре на газовой АЗС в Самаре
Один человек пострадал при пожаре на газозаправочной станции в Самаре. Об этом сообщает РЕН ТВ в субботу, 31 июля.
Инцидент случился утром в субботу на Товарной улице.
По данным телеканала, возгорание произошло из-за перекачки топлива. При пожаре пострадал один человек, его госпитализировали.
Спасатели ликвидировали открытое возгорание на площади 50 кв. м. Для тушения огня привлекли 93 человека, 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 69 человек, 15 единиц техники.