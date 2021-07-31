Прямой эфир
Общество
Патрули на квадроциклах нашли за лето 18 потерявшихся детей на юге РФ
Спорт
Российские саблистки вышли в финал командного турнира Олимпиады
Общество
Сотрудники ДПС на руках вынесли из леса пропавшего рыбака в Уссурийске
Спорт
Российские дзюдоисты вышли в полуфинал Олимпийских игр
Авто
Водителей с заболеваниями ГИБДД сможет автоматически лишать прав
Общество
МЧС предупредило о тумане с видимостью 200-500 м в Подмосковье
Спорт
Колесников и Морозов не вышли в финал ОИ в плавании на 50 м вольным стилем
Происшествия
Более 170 человек эвакуировали из-за пожара в госпитале в Хабаровске

Человек пострадал при пожаре на газовой АЗС в Самаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек пострадал при пожаре на газозаправочной станции в Самаре. Об этом сообщает РЕН ТВ в субботу, 31 июля.

Инцидент случился утром в субботу на Товарной улице.

По данным телеканала, возгорание произошло из-за перекачки топлива. При пожаре пострадал один человек, его госпитализировали.

Спасатели ликвидировали открытое возгорание на площади 50 кв. м. Для тушения огня привлекли 93 человека, 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 69 человек, 15 единиц техники.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021