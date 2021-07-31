Отоларинголог рассказал об опасности ангины во время жары

Холодные напитки во время жаркой погоды могут привести к обострению хронического тонзиллита и появлению ангины. Об этом в субботу, 31 июля, заявил заведующий отделением, врач-оториноларинголог НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского департамента здравоохранения Москвы Михаил Артемьев.

«Заболеть от жары» звучит не намного реже, чем «простыл на холоде». Как бы странно это ни казалось, но летом риск обострения и развития некоторых ЛОР-заболеваний остается таким же высоким, как и в холодное время года. Стакан ледяного напитка может привести к обострению хронического тонзиллита и проявиться ангиной»,— рассказал он «РИА Новости».

Кроме того, врач отметил, что переохлаждение способствует снижению иммунитета, что может активизировать хронический очаг инфекции в миндалинах и привести к развитию воспаления. По его словам, снижение защитных функций организма также увеличивает риск заражения коронавирусом.

Артемьев подчеркнул, что без полноценного лечения ангина опасна развитием осложнений, таких как, например, паратонзиллярный абсцесс, перитонзиллит, лечение которых потребует срочного хирургического вмешательства.

Особое внимание он также уделил другой «летней проблеме» — отиту. Врач рассказал, что наружный отит происходит из-за развития бактериальной инфекции, что может случиться при купании в водоемах, озерах, реках, когда загрязненная вода и бактерии попадают в слуховой проход. Он напомнил, что при возникновении боли и заложенности в ухе нельзя заниматься самолечением.

Ранее, в феврале, врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал о возможных причинах боли в горле по утрам в холодное время года при отсутствии других простудных симптомов. По словам специалиста, это, как правило, связано с отопительным сезоном, поскольку батареи пересушивают воздух в помещении. Кроме того, причиной боли в горле может быть застой в лимфатической системе, а также ночной храп.