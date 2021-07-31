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В Греции освободили убившего известного политика террориста

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В Греции освбодили из тюрьмы члена террористической организации «17 ноября» Ираклиса Костариса, убившего известного журналиста и политика Павлоса Бакоянниса и осужденного на пожизненное заключение и 23 года тюрьмы. Об этом 30 июля сообщало издание «Прото тема».

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Костарис был арестован летом 2002 года в Превезе. Отмечается, что сперва он занимал жесткую позицию, а затем отказался от участия в организации «17 ноября». Он также утверждал, что никогда не прибегал к насилию и был убежден, что «любые социальные изменения возможны только через социальную борьбу».

До своего освобождения он работал на Центральном складе материалов тюрьмы Коридаллос.

«Прото тема» также сообщала, что после освобождения Костариса ходатайство об освобождении подали и остальные члены организации «17 ноября», среди них Димитрис Куфонтинас, Саввас Ксирос, Александрос Гиотопулос и Василис Цортзатос.

Убитый политик и журналист Павлос Бакояннис был женат на Доре Бакоянни, дочери бывшего премьера Константинаса Мицотакиса. Его сын Костас Бакояннис является мэром Афин. Политик был застрелен возле своего офиса в сентябре 1989 года.

«Революционная организация 17 ноября» действовала в Греции в 1975–2002 годах. Она организовывала взрывы и ограбления. Также на ее счету убийства 23 американских, британских и турецких дипломатов и военных, греческих политиков и бизнесменов. Осуждены 14 членов организации. Часть из них вышли из тюрьмы досрочно.

Ранее, в феврале, возле дома депутата парламента Греции от правящей партии «Новая демократия» Константиноса Богданоса, а также в его автомобиле сработали два взрывных устройства. Сам Богданос не пострадал, а его автомобиль был полностью разрушен. Данное нападение партия связывает с делом террориста Димитриса Куфонтинаса, который возглавлял террористическую организацию «17 ноября» и был осужден на 11 пожизненных сроков.

Ранее, 1 января, взрыв самодельной бомбы прогремел возле здания муниципальной полиции в афинском районе Кипсели. Он был несильным, причинен незначительный ущерб.

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