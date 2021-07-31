Патрули на квадроциклах нашли за лето 18 потерявшихся детей на юге РФ

Сотрудники полиции на юге России, впервые обеспечивающие безопасность на квадроциклах, с начала лета помогли найти 18 детей и пресекли 64 правонарушения. Об этом в субботу, 31 июля, сообщили в пресс-центре МВД.

«С начала курортного сезона данными нарядами пресечено 64 административных правонарушения, раскрыто три кражи и оказана помощь в поиске 18 детей»,— рассказали ТАСС в ответ на запрос.

В пресс-службе также заявили, что администрация Анапы передала городскому ОМВД шесть квадроциклов, которые закреплены за сотрудниками полиции, имеющими соответствующую категорию водительских прав.

В МВД также сообщали, что в Анапе вводятся новые методы организации безопасности. Так, в местах массового пребывания людей специальные камеры распознают лица, а зоны отдыха патрулируются на квадроциклах.

Ранее, 14 июня, стало известно, что спасатели нашли пропавшего днем ранее 13-летнего подростка. Уточнялось, что ребенок отстал от туристической группы в Шкотовском районе Приморского края.

В мае восьмилетний мальчик, который ушел из дома в Красноярске и не вернулся, был найден живым. На поиски ребенка направили сотрудников полиции и волонтеров. В ночь его пропажи температура воздуха в Красноярске опускалась с +10 до +7–8 градусов.