Российские саблистки вышли в финал командного турнира Олимпиады

Женская сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по фехтованию на саблях в субботу, 31 июля, вышла в финал командного турнира, обеспечив ОКР как минимум серебряные медали Олимпийских игр в Токио.

В полуфинале Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова одержали победу над командой Южной Кореи со счетом 45:26.

В финале российские спортсменки встретятся с командой Франции, которая в полуфинале обыграла итальянок (45:39). Финал состоится в субботу в 13:30 мск.

Ранее, 30 июля, российские шпажисты Павел Сухов, Сергей Бида, Никита Глазков и Сергей Ходос завоевали серебро в командном турнире на Олимпийских играх в Токио, проиграв команде Японии со счетом 36:45, сообщала газета «Спорт-Экспресс».

29 июля рапиристки ОКР выиграли золото в командном турнире. Спортсменки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова одержали победу со счетом 45:34.

Ранее, 26 июля, российская саблистка София Позднякова 26 июля выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, встретившись в финале с соотечественницей Софьей Великой и победив со счетом 15:10.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.