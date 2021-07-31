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Глава ОКР назвал олимпийскую чемпионку Бацарашкину королевой стрельбы

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил в субботу, 31 июля, что двукратная чемпионка Олимпийских игр в Токио Виталина Бацарашкина является «королевой стрельбы».

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Накануне Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 м. 24-летняя спортменка в финальной перестрелке обошла кореянку Ким Миджон. Третье место заняла китаянка Сяо Цзяруисюань, пишет «Спорт-Экспресс».

«Виталина у нас вообще королева стрельбы, это открытие этой Олимпиады. Конечно, стрелки в целом выступают здорово, я очень доволен этим фактом»,— рассказал Поздняков «РИА Новости».

Кроме того, глава ОКР отметил, что его очень порадовал успех российского спортсмена Евгения Рылова, который «подтвердил, что в плавании на спине ему нет равных».

27 июля Бацарашкина и Артем Черноусов стали серебряными призерами по итогу олимпийского турнира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

30 июля глава Росгвардии Виктор Золотов присвоил звание лейтенанта прапорщику Виталине Бацарашкиной.

30 июля российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль Игр и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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