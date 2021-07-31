Сотрудники ДПС на руках вынесли из леса пропавшего рыбака в Уссурийске

В Приморье инспекторы ДПС во время спасения пропавшего рыбака несколько километров несли его на руках. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по Уссурийску.

С просьбой найти пропавшего сына в полицию обратилась 81-летняя местная жительница. Она объяснила, что 51-летний мужчина уехал на рыбалку и не выходит на связь в течение нескольких дней.

Сотрудники ГИБДД лейтенант полиции Станислав Колодиев и старшина полиции Данил Клименчук выехали в предположительный район поиска в окрестностях села Борисовка. Они смогли связаться с рыбаком по телефону и узнать координаты его местонахождения.

Из-за бездорожья инспекторы оставили свой автомобиль и пешком пошли к мужчине. В овраге заметили внедорожник, в котором находился пропавший рыбак.

Они вытащили его из машины и до выхода из леса несли мужчину на руках по очереди. Спасенный поблагодарил стражей порядка за помощь.

Ранее, 15 мая, сотрудникам полиции удалось спасти ребенка, который оказался заблокирован на заднем дворе горящего дома. Как только здание загорелось, отец помог ребенку выбраться из дома через окно, расположенное на противоположной от калитки стороне. Отмечается, что ребенок был напуган и не мог самостоятельно выйти за территорию домовладения. Прибывшие на место полицейские прошли через дом на задний двор и помогли ребенку выбраться через соседний участок.