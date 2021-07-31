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Российские дзюдоисты вышли в полуфинал Олимпийских игр

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Спортсмены сборной Олимпийского комитета России (ОКР) по дзюдо в субботу, 31 июля, одержали победу над соперниками из Монголии и вышли в полуфинал командных соревнований Олимпийских игр в Токио.

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Российские дзюдоисты выиграли со счетом 4-2. Победы у Дарьи Межецкой (весовая категория до 57 килограммов), Мадины Таймазовой (до 70 кг), Александры Бабинцевой (свыше 70 кг) и Тамерлана Башаева (свыше 90 кг).

Поражение потерпели Муса Могушков (до 73 кг) и Михаил Игольников (до 90 кг).

В полуфинале российские спортсмены встретятся с японцами, победившими в четвертьфинале сборную Германии со счетом 4-2.

Ранее, 29 июля, российский дзюдоист Нияз Ильясов стал бронзовым призером Олимпийских игр в весовой категории до 100 кг. В поединке, состоявшемся в четверг, 29 июля, он победил грузина Варлама Липартелиани, принеся сборной ОКР 26-ю олимпийскую медаль, пишет «Спорт Экспресс».

Днем ранее дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории до 70 кг. В поединке за бронзу Таймазова встречалась с Барбарой Матич из Хорватии.

27 июля россиянин Алан Хубецов вышел в 1/4 финала турнира летней Олимпиады в Токио по дзюдо в весовой категории до 81 кг. Он стал победителем по итогу поединка с канадским коллегой Антуаном Валуа-Фортье.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года без участия иностранных болельщиков. Название Игр «Токио-2020» сохранено.

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