В ЕП выразили озабоченность вмешательством Байдена в энергоснабжение ЕС

Соглашение, заключенное между Соединенным Штатами и Германией по части запуска российского газопровода «Северный поток – 2», свидетельствует о вмешательстве администрации американского президента Джо Байдена во внутренние дела Евросоюза (ЕС). Таким мнением поделился депутат Европарламента от Бельгии Филип де Ман, текст обращения которого был предоставлен «Газетой.ру» в субботу, 31 июля.

В первую очередь европарламентарий напомнил о заключении американо-немецкого соглашения, касающегося российского трубопровода, ответив, что этот проект «имеет жизненно важное значение для промышленности в Германии и в целом в Европе». Двусторонняя сделка подразумевает полный отказ от санкционного давления США в отношении «Северного потока – 2».

Вашингтон, указал Ман, дал обещание освободить от санкций немецких и российских инвесторов — участников строительства проекта. Однако санкционное давление реализуется в рамках экстерриториальных законов США, которые распространяются на всю территорию Евросоюза, вне зависимости от международного права, положения которого противоречат американским действиям.

Депутат акцентировал внимание на отсутствии реакции на поведение Вашингтона со стороны Европейской комиссии.

Дополнительно Ман отметил, что условия договора Соединенных Штатов и ФРГ можно охарактеризовать как «далекоидущие уступки» в пользу американской стороны.

«Чтобы обеспечить отмену этих незаконных санкций, федеральное правительство Германии было вынуждено пойти на далекоидущие уступки США, такие как финансирование транзита газа через Украину, обеспечение ее постоянного статуса страны-транзитера (что будет стоить миллиарды) и введение санкций против России, в случае если она решит использовать свои трубопроводы для оказания давления», — сообщил Ман.

Исходя из всего вышесказанного, бельгийский депутат задал Еврокомиссии вопрос касательно мнения организации о поведении администрации Джо Байдена, а именно о вмешательстве в энергоснабжение Евросоюза.

«Определила ли она (Европейская комиссия. — Ред.) те интересы США на Украине, которые могут нанести вред ЕС? Согласна ли она (Европейская комиссия. — Ред.) с тем, что вмешательство США и соблюдение ими экстерриториального законодательства являются формой агрессии?» — поинтересовался Ман.

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по СП-2. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером в $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

В настоящее время трубопровод готов на 99%, заявила компания Nord Stream AG. Судно-трубоукладчик «Академик Черский» полностью завершило свои работы, а трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке газопровода.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. При этом США рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.