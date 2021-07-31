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Более 170 человек эвакуировали из-за пожара в госпитале в Хабаровске

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Более 170 человек эвакуировали в связи с пожаром в госпитале на улице Серышева в Хабаровске в ночь на 31 июля. Об этом сообщает портал dvnovosti.ru со ссылкой на информированный источник.

Как отмечается в сообщении, сильное возгорание произошло на территории окружного клинического госпиталя Восточного военного округа. Огонь начал распространяться приблизительно в час ночи.

По словам информированного источника, загорелась либо свалка, либо склад под окнами терапевтического отделения, где был свален мусор и утеплитель.

До приезда пожарных из здания были эвакуированы 178 человек. Пострадавших в результате возгорания, как отмечается в публикации, нет.

Пламя было быстро ликвидировано, а общая площадь возгорания оценивается в 200 кв. м.

Ранее, 30 июля, стало известно о том, что площадь лесных пожаров на территории Красноярского края достигла 3,6 тыс. га.

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