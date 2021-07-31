Эксперт рассказал о корректном отношении к пассивному доходу

Опасность пассивного дохода заключается в некорректном отношении к подобному получению денежных средств, кода человек наивно полагает, что можно не следить за своими активами. Об этом в субботу, 31 июля, сообщил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

По его словам, большой ошибкой является игнорирование событий, происходящих на рынках, а также в политике и экономике. Пассивный доход — это время, внимание и дополнительные финансовые познания, подчеркнул эксперт.

Непосредственному владельцу капитала нет необходимости в непрекращающемся режиме держать руку на пульсе, так как за него этим занимается профессиональный управляющий активами, однако этот момент не отменяет факта необходимости личного контроля внешних факторов.

Миронюк отметил, что рыночные события не должны затрагивать необходимость срочной ребалансировки портфеля. Сама вероятность происхождения таких факторов должна быть учтена заранее. Так, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заранее уведомила о повышении ключевой ставки организации — еще летом прошлого года.

Аналитик также поделился предположением, что цикл резкого повышения ключевой процентной ставки подходит к концу.

«Ставки доходности по ряду инструментов с условно фиксированным доходом инертны, и на горизонте нескольких месяцев управляющие будут добавлять в портфели ОФЗ (преимущественно долгосрочные), депозиты, корпоративные облигации», — поделился финансовый эксперт в беседе с «Прайм».

Ранее, 28 июля, финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова в ходе беседы с «Известиями» рассказала о том, акции каких компаний следует добавлять в инвестиционный портфель, и прежде всего она рекомендовала обратить внимание на компании, выпускающие спортивную продукцию.