Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 31 июля

В Москве в субботу, 31 июля, ожидается до 28 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе воздух прогреется до плюс 26–28 градусов. Ночью в столице похолодает до плюс 14.

В Подмосковье температура будет колебаться в от 24 до 29 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура столбики термометров опустятся до плюс 11 градусов.

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 6–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал повышение температуры в Москве и Европейской России. Температура воздуха в столице днем будет полностью соответствовать климатическим нормам дневных температур. Между тем, отметил метеоролог, ночные температуры будут выше нормы.