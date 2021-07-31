Проценко выразил недоумение из-за возникновения мифов о COVID-19

Утверждение о том, что коронавирусом можно заразиться после вакцинации, — это «спекуляция антиваксеров», которая противоречит банальной логике. Об этом в субботу, 31 июля, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Он также добавил, что наибольшее количество спекуляций приходится на период после введения первого компонента вакцины, когда иммунитет еще не сформирован, а люди начинают «расслабляться», «ощущать себя в доспехах», хотя полноценная защита формируется только через 14 дней после введения второго компонента препарата.

«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики», — цитирует главврача РБК.

Проценко отметил, что еще одной спекуляцией является дискуссия о том, что нежелающих прививаться людей лишают прав.

«Окей, ты антиваксер, ты сидишь дома, и возвращается сценарий марта, прекрасно работающие сервисы доставки еды, продуктов. Работаешь удаленно, если твой работодатель это позволяет, — вот они твои свободы. Но почему ради твоих свобод я должен попадать сам в группу риска, рисковать пожилыми родителями?», — рассказал Проценко.

Ранее, 30 июля, Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом победы над коронавирусом. Он указал, что введение препарата дает гарантию того, что заболевание не пройдет в тяжелой форме.

Накануне бывший главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал молодежь прививаться от коронавируса, так как исследования демонстрируют снижение интеллектуальных способностей у перенесших COVID-19 пациентов.

2 июля главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина сообщила, что из-за мутаций коронавируса молодые люди стали более подвержены инфицированию.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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