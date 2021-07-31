В Петербурге суд арестовал участника массовой драки у гостиницы

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал А. Азизмамадова по обвинению в хулиганстве. Он участвовал в массовой драке около гостиницы «Белые ночи», произошедшей 28 июля. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает РЕН ТВ.

Потасовка произошла у отеля, расположенного на проспекте Большевиков.

Всего полицейские задержали 70 человек, 13 из них были доставлены в отделение.

Правоохранители выяснили, что конфликт произошел между мужчинами на бытовой почве. Словесная перепалка переросла в драку, пострадали два человека. Пострадавшие госпитализированы с сотрясением мозга.