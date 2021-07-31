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Куба назвала новые санкции США попыткой оправдать блокаду страны

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Санкции Соединенных Штатов, введенные в отношении полиции Кубы, — это попытка оправдать «бесчеловечную блокаду» против страны. Об этом в субботу, 31 июля, заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Парилья.

Он также отверг решение Вашингтона.

«Произвольные меры США только добавляют дезинформации к существующей агрессии, чтобы оправдать бесчеловечную блокаду Кубы», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице кубинского министра в Twitter.

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Ранее 30 июля американское правительство сообщило о введении санкций в отношении правоохранительных органов Кубы, а именно — главы полиции Оскара Кальехаса Валькарсе и его заместителя Эдди Сиерра Ариаса.

29 июля Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с задержанием участников протестов в Кубе. Объединение обратилось к кубинскому правительству с призывом освободить всех задержанных демонстрантов, прислушаться к воле своих граждан и начать диалог. Дополнительно ЕС выразил готовность посодействовать в усилиях, направленных на улучшение жизни в Кубе в рамках партнерства, созданного на почве Соглашения о политическом диалоге и сотрудничестве между Евросоюзом и Кубой.

11 июля тысячи кубинцев вышли на улицы для участия в массовых мирных протестах против правительства. Люди участвовали в митингах в Гаване, Пальма-Сориано, Сантьяго-де-Кубе, Сан-Антонио-де-лос-Баньосе и других муниципалитетах.

12 июля президент Кубы Мигель Диас-Канель обратился к нации, призвав коммунистов выходить на улицы для предотвращения возможных провокаций против властей. Он также заявил, что коммунисты готовы драться на улицах и умереть за революцию.

После этого 13 июля глава кубинского МИДа Бруно Родригес Паррилья заявил о прямой вовлеченности властей США в организацию масштабных протестов в стране. По его убеждению, в митингах принимали участие «агенты иностранной державы», получавшие финансирование и инструкции из-за рубежа.

17 июля более 100 тыс. сторонников властей Кубы вышли на манифестацию в центральной части Гаваны, чтобы поддержать политический курс действующего руководства республики. Позднее, 20 июля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация разрабатывает меры привлечения к ответственности правительства Кубы в связи с протестами в республике. Спустя два дня, 22 июля, власти США в рамках «закона Магнитского» ввели санкции в отношении спецподразделения МВД Кубы, а также против министра революционных вооруженных сил (министра обороны) Кубы Альваро Лопеса Миеры.

На следующий день американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о том, что Вашингтон делает всё возможное в рамках обеспечения доступа к интернету населению Кубы, отметив важность предоставления кубинцам возможности поддерживать общение.

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