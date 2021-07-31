Российская актриса рассказала об эвакуации из отеля в Мармарисе

Российская актриса Екатерина Жукова-Чумаченко, известная по постановкам Нового драматического театра и Государственного театра наций, оказалась в эпицентре пожаров в турецком Мармарисе во время отдыха в отеле в районе Ичмелер. Об этом она рассказала в беседе с «Комсомольской правдой».

По ее словам, когда загорелись пальмы на территории гостиничных комплексов, в отеле началась паника и сотрудники подняли тревогу.

«Перед этим рядом с пляжем летали огромные горящие куски пепла, моя дочь в этот момент встала с шезлонга, так как кусок угля прожег ее полотенце, там оказалась дыра с пятирублевую монету», — пояснила она.

Эвакуация, как эмоционально заметила актриса, превратилась в настоящий хаос, приходилось обходиться без света и воды.

Жукова-Чумаченко поведала, что им пришлось бежать по лестнице и вспоминать: взяли ли они с собой документы? Только когда постояльцев разместили на лужайке перед отелем, они успокоились, а паника отступила.

Ранее, 30 июля, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что необходимости в эвакуации российских туристов из Турции в связи с пожарами в настоящее время нет. По его словам, Россия готова обеспечить безопасность граждан РФ в республике.

В тот же день стало известно, что в результате лесных пожаров в Турции пострадали более 40 населенных пунктов, огонь распространился в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османие, Мармарисе и Кайсери.

Три человека погибли в результате пожара в Анталье и один человек в Мармарисе.

По состоянию на 30 июля, по данным министерство сельского и лесного хозяйства республики, турецким пожарным удалось локализовать 42 из 63 очагов возгорания в лесах.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.