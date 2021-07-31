Прямой эфир
Наука
Ракета Ariane 5 вывела на орбиту первый перепрограммируемый спутник связи
Культура
Актриса из «Гарри Поттера» Имельда Стонтон сыграет в сериале «Корона»
Мир
Более 40 человек пострадали в результате землетрясения в Перу
Мир
Почти 70% избирателей США поддержали обязательную вакцинацию
Мир
Робопсы поступили на службу в полицию Гавайев
Мир
Нефтеперерабатывающее предприятие подверглось ракетной атаке в Ираке
Мир
Нижняя палата конгресса США приняла законопроект о финансировании Госдепа
Мир
Западные разведки заподозрили Иран в нападении на танкер Mercer Street

Российская актриса рассказала об эвакуации из отеля в Мармарисе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская актриса Екатерина Жукова-Чумаченко, известная по постановкам Нового драматического театра и Государственного театра наций, оказалась в эпицентре пожаров в турецком Мармарисе во время отдыха в отеле в районе Ичмелер. Об этом она рассказала в беседе с «Комсомольской правдой».

Горящая точка: пожар продолжают тушить в 21 провинции в Турции
Какова сейчас обстановка в пострадавших лесах Мармариса и Ичмелера

По ее словам, когда загорелись пальмы на территории гостиничных комплексов, в отеле началась паника и сотрудники подняли тревогу.

«Перед этим рядом с пляжем летали огромные горящие куски пепла, моя дочь в этот момент встала с шезлонга, так как кусок угля прожег ее полотенце, там оказалась дыра с пятирублевую монету», — пояснила она.

Эвакуация, как эмоционально заметила актриса, превратилась в настоящий хаос, приходилось обходиться без света и воды.

Жукова-Чумаченко поведала, что им пришлось бежать по лестнице и вспоминать: взяли ли они с собой документы? Только когда постояльцев разместили на лужайке перед отелем, они успокоились, а паника отступила.

Ранее, 30 июля, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что необходимости в эвакуации российских туристов из Турции в связи с пожарами в настоящее время нет. По его словам, Россия готова обеспечить безопасность граждан РФ в республике.

В тот же день стало известно, что в результате лесных пожаров в Турции пострадали более 40 населенных пунктов, огонь распространился в Анталье, Адане, Мерсине, Мугле, Османие, Мармарисе и Кайсери.

Три человека погибли в результате пожара в Анталье и один человек в Мармарисе.

По состоянию на 30 июля, по данным министерство сельского и лесного хозяйства республики, турецким пожарным удалось локализовать 42 из 63 очагов возгорания в лесах.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров. В парламенте страны заверили, что, несмотря на то что пожары распространились на большой площади юга страны, ситуация остается под контролем и опасности для туристов нет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021