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Ракета Ariane 5 вывела на орбиту первый перепрограммируемый спутник связи

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Ракета-носитель Ariane 5 успешно вывела на геостационарную переходную орбиту два спутника — перепрограммируемый европейский Eutelsat Quantum и бразильский Star One D2. Об этом в субботу, 31 июля, сообщили в французской компании-операторе Arianespace, подтвердив вывод аппаратов.

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В сообщении уточняется, что запуск ракеты был воспроизведен с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане в субботу, 00:00 по мск. Спустя около 30 минут два спутника были отделены от носителя и выведены на орбиту.

Европейский спутник считается первым перепрограммируемым коммерческим аппаратом в мировых масштабах. Уникальность модели выводит функциональность спутников связи на новый уровень: теперь аппараты смогут координироваться с задачами операторов посредством программного управления. Возможности приемной антенны Eutelsat Quantum также позволяют оператору перенастраивать радиочастотные лучи в зоне покрытия, что способствует гибкости в работе мультимедийных и радиовещательных служб.

Технология является дополнением линейки полностью цифровой полезной нагрузки нового поколения, которая обеспечивает высокий уровень кастомизации и гибкости.

Ожидается, что срок эксплуатации Eutelsat Quantum составит порядка 15 лет. Спутник был разработан Европейским космическим агентством, оператором Eutelsat, а также компанией Airbus Defence and Space.

Бразильский спутник Star One D2 был произведен компанией из Соединенных Штатов Maxar для оператора из Бразилии Embratel. Аппарат направлен на расширение доступа к широкополосному интернету и услугам телекоммуникационного характера, осуществляемых в отдельных регионах Центральной Южной Америки.

«Шестой запуск Arianespace в 2021 году с Ariane 5 выведет пассажиров спутника на геостационарную переходную орбиту. Пусковая установка будет нести полную полезную нагрузку примерно 10 515 кг», — говорится в тексте сообщения, опубликованном на сайте французской компании.

Ранее, 10 июля, стало известно об успешном выводе Китаем нового спутника зондирования Zhongzi-02, который вышел на орбиту с помощью ракеты CZ-6 с космодрома Тайюань, расположенного в китайской провинции Шаньси.

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