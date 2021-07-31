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Помощник Байдена попросил президента в записке вытереть лицо

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В пятницу, 30 июля, во время видеоконференции в Белом доме с губернаторами штатов, где обсуждалась ситуация с лесными пожарами, помощник президента США Джо Байдена передал американскому лидеру записку. На это обратили внимание журналисты.

Байден прочитал ее, отложил, а затем во время встречи сделал несколько пометок на ее обратной стороне. Как сообщает Fox News, фотограф Associated Press Эндрю Харник успел сфотографировать текст записки.

«Сэр, у вас что-то на подбородке», — говорилось в послании.

На кадрах видно, что у президента на подбородке неизвестная желтая субстанция. Прочтя записку, Байден невозмутимо вытер подбородок, посмотрел на пальцы и коснулся губ.

Байден не первый раз попадает в неловкие ситуации в ходе публичных выступлений. Так, 29 июля он допустил оговорку в ходе своего выступления в штате Пенсильвания, перепутав двух бывших американских лидеров — Барака Обаму и Дональда Трампа.

12 июля президент США направил поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем.

В октябре 2020 года Байден оговорился, заявив о своем выдвижении в сенат, а не на президентский пост, а уже будучи президентом США, в марте 2021 года, несколько раз споткнулся и даже упал, поднимаясь по трапу борта номер один. Кроме того, в том же месяце Байден во время публичного выступления оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США. При этом он не заметил своей ошибки.

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