Появилось видео с места инцидента с выпавшим ребенком в Железнодорожном

Кадры из подмосковного города Железнодорожный, где из окна 14-го этажа выпал семилетний мальчик, появились в сети. Видеозапись с места происшествия в субботу, 31 июля, предоставил телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что трагедия произошла на Колхозной улице.

Когда на место происшествия прибыли медики по вызову сотрудника правоохранительных органов, ребенок все еще был живой. Матери мальчика потребовалась медицинская помощь, когда она узнала о гибели старшего сына. Вместе с ним в квартире находился еще один трехлетний малыш.

По словам соседки семьи, родители уделяли своим детям достаточное количество внимания.

«У нее есть муж, они занимаются детьми, дети нормальные, ухоженные, сытые — это сто процентов. То что их много, и женщина не справляется, может быть», — рассказала РЕН ТВ соседка.

Об инциденте с семилетним мальчиком стало известно ранее этим днем, 31 июля. Ребенок оперся на москитную сетку, в результате чего выпал из окна и получил смертельные травмы. Отмечается, что мать погибшего на момент случившегося отошла в магазин.