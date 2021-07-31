Актриса из «Гарри Поттера» Имельда Стонтон сыграет в сериале «Корона»

Актриса Имельда Стонтон, известная по своей роли профессора Долорес Амбридж в серии фильмов о Гарри Поттере, сыграет королеву Великобритании Елизавету II в продолжении сериала «Корона». Об этом в пятницу, 30 июля, сообщила пресс-служба сериала.

An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv — The Crown (@TheCrownNetflix) July 30, 2021

«Первый взгляд на нашу новую королеву Елизавету II Имельду Стонтон», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице сериала в Twitter.

Ранее, 13 июля, сериал «Корона» стал претендентом на звание «Лучшего драматического сериала».