Актриса из «Гарри Поттера» Имельда Стонтон сыграет в сериале «Корона»
Актриса Имельда Стонтон, известная по своей роли профессора Долорес Амбридж в серии фильмов о Гарри Поттере, сыграет королеву Великобритании Елизавету II в продолжении сериала «Корона». Об этом в пятницу, 30 июля, сообщила пресс-служба сериала.
An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv— The Crown (@TheCrownNetflix) July 30, 2021
«Первый взгляд на нашу новую королеву Елизавету II Имельду Стонтон», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице сериала в Twitter.
Ранее, 13 июля, сериал «Корона» стал претендентом на звание «Лучшего драматического сериала».