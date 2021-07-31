Водитель Lada в Воркуте протащил полицейского на капоте автомобиля

Инцидент с участием полицейских, одного из которых провезли на капоте автомобиля, произошел в Воркуте. Об этом сообщается в местной группе в социальной сети «Вконтакте».

Изначально видео с места происшествия в Instagram опубликовал пользователь под ником elnur_vrk. На кадрах видно, как на парковке, предположительно, возле магазина не менее пяти полицейских препятствовали выезду водителя за рулем автомобиля Lada с тонированным стеклами.

По предварительной информации, мужчина не исполнил законные требования полицейских остановиться и в попытке скрыться поднял на капот и протащил на нем одного из правоохранителей. Он проехал несколько метров, но затем остановился. Пока информация в региональном МВД официально нее подтвердили.

15 февраля сообщалось, что полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который намеренно сбил правоохранителя и провез его на капоте.