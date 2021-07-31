Блинкен заявил об увольнении 182 служащих дипмиссий США в России

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в пятницу, 30 июля, заявил о вынужденном увольнении 182 местных сотрудников дипломатических объектов США в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Об этом сообщается в заявлении главы Госдепартамента, размещенном на сайте ведомства.

По его словам, это стало следствием введенных Россией ограничений на наем иностранного персонала американскими диппредставительствами.

«Эти досадные меры серьезно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями», — говорится в сообщении.

Однако он отметил, что, несмотря на ограничение работы своих дипмиссий в России, Штаты нацелены на предсказуемые и стабильные отношения с Москвой.

Ранее, 14 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство США до 1 августа должно выполнить требование по запрету найма россиян. Она напомнила, что эта мера, о которой говорится в заявлении МИД России от 16 апреля, утверждена указом российского лидера Владимира Путина от 23 апреля.

Решение было принято в связи с «дипломатическим» обострением между Россией и странами Запада, которое началось 15 апреля. Тогда американский лидер Джо Байден ввел очередные антироссийские санкции. Кроме того, США выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля говорил о том, что РФ запускает процедуру по прекращению практики найма американскими диппредставительствами в стране россиян и граждан третьих стран.

Кроме того, 30 апреля посольство США в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения Москвы о запрете найма иностранцев. Также будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%. Помимо этого, сообщалось, что американское посольство прекращает выдачу виз для неиммиграционных и недипломатических поездок. В дипмиссии США рекомендовали американцам, у которых истекает российская виза, покинуть страну до 15 июня.