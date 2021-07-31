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Нижняя палата конгресса США приняла законопроект о финансировании госдепа

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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании госдепартамента в 2022, который, в частности, включает поправку, способную заблокировать право президента отказаться от санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик.

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За проголосовали 217 конгрессменов, против — 212. Автором поправки стала конгрессмен-демократ от штата Огайо Марси Каптур.

Для вступления запрета на отмену санкций против «Северного потока-2» в силу законопроект должен одобрить сенат, а затем — подписать президент. Документ также подразумевает увеличение финансовой помощи Украине.

Ранее, 1 июля, комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США одобрил поправку, которая должна помешать президенту Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора «Северного потока – 2».

28 июля сенатор-республиканец Пэт Туми и его 11 однопартийцев, члены банковского комитета верхней палаты конгресса США, пообещали заблокировать утверждение двух кандидатур в минфин, если администрация президента Джо Байдена не введет новые санкции в отношении «Северного потока — 2».

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по СП-2. По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

В настоящее время трубопровод готов на 99%, заявила компания Nord Stream AG. Судно-трубоукладчик «Академик Черский» полностью завершило свои работы, а трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке газопровода.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. При этом США рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

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