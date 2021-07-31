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Пациент кардиологии Екатеринбурга скончался после введения катетера

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Пациент одной из кардиологий Екатеринбурга — 48-летний кузнец и предприниматель Андрей Павлушев — скончался после введения катетера. Подробностями происшествия поделилась супруга погибшего Елена Павлушева.

Как уточняется, местом трагедии стал Уральский институт кардиологии, куда мужчина поступил на обследование с сердечной недостаточностью. Павлушев скончался еще до назначения курса лечения. Медики сочли необходимым поставить ему катетер, так как пациенту хотели проверить состояние сердечных сосудов. Вены на ногах и руках Андрея не были видны, следовательно, было принято решение ввести катетер в шею.

По словам Елены Павлушевой, перед непосредственной поездкой она отговаривала мужа от посещения учреждения и просила перенести визит, так как он пребывал в хорошем самочувствии. Она также отметила, что введение катетера Павлушеву проводили раньше, и никаких проблем тогда зафиксировано не было.

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В тот день Павлушев держал жену в курсе происходящего в клинике: после установки катетера у мужчины вздулась шишка, но он был спокоен. Однако со временем состояние пациента постепенно ухудшалось — кровь поступала в ткани. Судя по записям разговоров пары, которыми поделилась Елена, к концу диалога Павлушев едва шевелил языком, ему было сложно дышать. Постепенно мужчина терял сознание.

«Андрей мне сообщал, что врачи собирали консилиум из-за ситуации с катетером. Видимо, они не знали, что им делать», — цитирует жену Павлушева E1.ru.

Затем Павлушев начал задыхаться, после чего его отправили в реанимацию под искусственную вентиляцию легких. Связаться с больницей у Елены не получалось.

Последние слова Андрея были следующими: «Я не знаю, что делать. Если не вытаскивать (катетер — Ред.), то еще больше будет кровь течь. Сейчас ставят капельницы. Поставили для сворачивания крови уколы. У меня дикция нарушена, поэтому давай потом». До реанимации Павлушев успел написать жене и матери: «Простите меня за всё».

Как только супруга пациента узнала о случившемся, она направилась в институт кардиологии, где ей сообщили время смерти мужа — 19:40 (21:40 по мск). Врачи подтвердили сведения о том, что состояние Андрея начало стремительно ухудшаться после введения катетера, но при этом убедили Елену: врачебной ошибки допущено не было, так как процедурой занимался опытный врач-реаниматолог.

«Андрей принимал терапию, на фоне которой увеличивается склонность к кровотечению. Изначально был риск с катетером, но по-другому ничего сделать было нельзя», — сообщили Елене в администрации медицинского учреждения.

После вскрытия тела Павлушева, жене вручили справку, в которой были указаны причины смерти: «левожелудочковая недостаточность, гематома мягких тканей шеи и катетеризация яремной вены». Елена направилась в областной Следственный комитет, чтобы сотрудники ведомства выяснили причины происшествия.

Как сообщили в Уральском институте кардиологии, к расследованию смерти Павлушева действительно подключился Следственный комитет. Там же выразили уверенность в отсутствии ошибок со стороны медицинских сотрудников. По словам медиков, катетер был поставлен «идеально», а главным фактором гибели Павлушева стали его проблемы с сердцем.

«Он уже погибал. Кто бы его положил к нам, как вы думаете? Ведь наш институт специализируется на неотложных кардиологических заболеваниях. Павлушев шел по направлению из больницы № 32, где ему не могли помочь. Перед этим он прошел достаточно агрессивную терапию», — сообщили в медицинском учреждении.

Сотрудники кардиологии указали, что предупреждали Андрея о необходимости соблюдать меры предосторожности, так как катетер вводится в шею, но мужчина игнорировал рекомендованный режим.

После смерти Павлушева была назначена судебно-медицинская экспертиза. В Следственном комитете по Свердловской области не стали комментировать произошедшее.

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