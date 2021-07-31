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В Железнодорожном семилетний ребенок выпал из окна и разбился

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Семилетний ребенок выпал из окна 14 этажа жилого дома на Колхозной улице в подмосковном Железнодорожном и разбился насмерть. Об этом в пятницу, 30 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации канала, в результате падения ребенок получил смертельные травмы. Отмечается, что на момент происшествия в квартире также находился еще трехлетний малыш.

Также сообщается, что мать погибшего, которая ждет третьего ребенка на момент трагедии отсутствовала — она вышла в магазин. Сейчас женщина госпитализирована. После того, как она узнала о гибели сына, ей стало плохо.

Обстоятельства происшествия уточняются, пока правоохранители и экстренные службы информацию не подтвердили.

27 июля следственное управление СК РФ по Алтайскому краю сообщило, что жительница Бийска выкинула из окна седьмого этажа свою трехмесячную дочь.

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