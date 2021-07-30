Благоустройство Почаинского оврага началось в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовало благоустройство Почаинского оврага. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках проекта рабочие расчистят территорию от мусора и уберут с нее аварийные деревья, отремонтируют ограждение, а также обустроят дорогу и тротуары.

Ограждение располагается на пересечении Зеленского съезда и улицы Добролюбова. Подрядчик уже залили бетонные столбы и парапеты. Завершить эти работы планируется за две недели. отмечает ИА «НьюсНН».

По данным агентства, сейчас в Нижнем Новгороде ведется благоустройство Почаинского бульвара. Оно должно завершиться уже в августе. Обновление проводится по программе «Среда 800» к 800-летию города. На работы выделили 50 млн рублей.

17 мая стала известна стоимость часов обратного отсчета, которые изготовили к 800-летию Нижнего Новгорода. На эти цели из бюджетных и внебюджетных источников было потрачено 3,9 млн рублей.

После юбилея часы станут туристическим объектом и будут использоваться как часы обратного отсчета до крупных городских мероприятий.