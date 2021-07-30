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Восстановление рельефов на здании ВНИИМЭТ в Калуге завершат в августе

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В Калуге в начале августа намерены завершить восстановление мозаичных рельефов на здании бывшего ВНИИМЭТ. Об этом главный архитектор города Алексей Комов рассказал на своей странице в Fecebook.

По его словам, все утраченные элементы бетонных поверхностей восстановлены на двух рельефах. Однако небольшие работы продолжаются на наиболее пострадавшем от времени рельефе «Математика», пишет газета «Весть».

«Рука ученого была разрушена до арматуры. Сейчас она полностью восстановлена. Очень много времени заняла скрупулезная очистка сохранившейся смальты от «накипи» выхлопных газов за пол века. <…> На сегодняшний день из принципиальных работ осталось точечное заполнение мозаичных утрат. Все большие куски реставрированы», - рассказал Комов.

Уже в начале августа планируется снять строительные леса с рельефов Владимира Васильцова и Эленоры Жарëновой.

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