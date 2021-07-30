Медучреждениям Крыма передали 17 новых автомобилей

Больницам Республики Крым передали 17 новых автомобилей для перевозки пациентов и медиков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

В медучреждения направлены 17 машин Niva Travel и LADA 4x4. Их распределили между больницами Бахчисарайского, Белогорского, Ленинского, Сакского, Раздольненского, Симферопольского районов, а также Евпатории, Симферополя, Красноперекопска и Феодосии, пишет ИА «Крыминформ».

Транспорт предназначен для доставки пациентов в медучреждения, медиков до места жительства пациентов. Также автомобили будет перевозить биоматериалы для исследований, доставлять лекарства до жителей отдаленных населенных пунктов.

Машины приобрели в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В общей сложности для больниц Крыма в этом году намерены закупить 111 автомобилей.