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Приемное отделение возобновит работу в Дновской больнице

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В Дновском филиале Порховской межрайонной больницы (Псковская область) с 1 августа возобновит работу в круглосуточном режиме приемное отделение. Об этом главврач учреждения Татьяна Горбунова рассказала местной газете «Дновец».

По ее словам, приемное отделение действовало до присоединения к Порховской больнице. Медпомощь оказывалась круглосуточно. Однако после реорганизации местным жителям для получения экстренной помощи приходилось добираться 20 км до Порхова или вызывать «скорую», пишет «Псковское агентство информации».

Решить вопрос руководству Порховской больницы удалось только в конце июля. Приемный покой в Дно заработает с 1 августа.

Ранее сообщалось, что власти Псковской области в следующем году намерены капитально отремонтировать Дедовичскую поликлинику. В 2021-м специалисты разработают проектно-сметную документацию. Она должна включать ремонт поликлиники, а также замену всех коммуникаций в трех других зданиях Дедовичской районной больницы.

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