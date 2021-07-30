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В Москве перенесли дату запуска системы отслеживания работы такси

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Правительство Москвы уведомило о решении перенести запуск системы отслеживания работы такси КИС «АРТ» с 1 на 14 августа в связи с многочисленными просьбами бизнеса. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Как отмечается, система отслеживания полностью готова к работе: в ней зарегистрировались почти 97% всех активных таксистов, работающих в Москве и Московской области, получив цифровые профили.

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«По многочисленным просьбам бизнеса КИС «АРТ» будет запущена 14 августа, при этом уже с 1 августа приоритет в распределении заказов будет именно у зарегистрированных водителей», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале московского ведомства.

Отдельно оговаривается, что субсидии на приобретение автомобилей будут предоставляться только зарегистрированным в системе лицам.

В публикации также указывается, что накануне, 29 июля, в дептранс столицы поступило обращение от директора ТАМА, заместителя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Норайра Блудяна, в котором содержалась просьба о переносе КИС «АРТ». Причиной такого заявления стал ряд предпринимателей, которые не смогли подать документы в связи с нахождением вне территории столицы.

«Сейчас сезонный спад активности поездок, поэтому многие таксисты уехали из города и не имеют возможности подать документы в срок. Они просят дать им дополнительное время на подачу документов», — цитируется обращение Блудяна.

За время переноса активизации работы системы правительство Москвы совместно с правоохранительными органами намерено проверить поступившую ранее информацию от таксистов и при необходимости связаться с заявителями и уточнить сведения.

Столичные власти также провели дополнительные консультации с Ассоциацией перевозчиков и агрегаторами. Организация выразила солидарность с утверждением, что введение системы отслеживания не повлияет на рынок, в частности — на уровень цен и количество машин.

Ранее, 29 июля, столичный департамент транспорта сообщил «Известиям» о том, что на обозначенную дату в системе КИС «АРТ» прошли регистрацию порядка 42 тыс. водителей, которые работают в столице.

Отмечается, что при введении системы отслеживания таксопарки и агрегаторы смогут передавать заказы только тем шоферам, у которых личный идентификатор.

Водители такси начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы в Москве в конце мая.

В департаменте транспорта напомнили, что автомобили такси могут круглосуточно бесплатно парковаться на выделенных для них парковочных местах. С их расположением можно ознакомиться на карте портала parking.mos.ru. Кроме того, такси разрешено передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта.

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